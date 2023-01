Politie Westkust flitst 54 hardrijders

Politiezone Westkust hield dinsdag een flitsactie in haar zone waarbij het mobiele flitsapparaat telkens werd opgesteld in de bebouwde kom. Daarbij werden in totaal 54 hardrijders betrapt.

De meeste van hen, 21 in totaal, werden betrapt in de Duinhoekstraat in De Panne. Er waren ook 17 bestuurders die de snelheidslimiet niet respecteerden in de Polderstraat in Oostduinkerke.

Tot slot lieten ook 16 bestuurders zich betrappen in de Canadalaan in Nieuwpoort. Zij reden allemaal sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Politie Westkust herhaalt op regelmatige wijze de snelheidscontroles. (JH)