Politie Westkust betrapt zes bestuurders die onder invloed reden, één bestuurder met 1,95 promille

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend op diverse plaatsen alcoholcontroles. Daarbij werden in totaal 338 bestuurders gecontroleerd en daarvan hadden er zes teveel alcohol gedronken. Dat komt neer op 1,8 procent.

De controles gingen afgelopen weekend door en begonnen op zaterdagavond. “We startten de controles in de Stationsstraat in De Panne”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “Tussen 19 uur en 21.30 uur werden 275 bestuurders gecontroleerd. Twee bestuurders bliezen alarm en mochten gedurende drie uren geen voertuig besturen, nog twee andere bestuurders waren hun rijbewijs voor zes uren kwijt. Eén bestuurder blies 1,95 promille. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De bestuurder zal zich ook moeten verantwoorden voor de politierechtbank.”

Ook in Nieuwpoort en Koksijde

“Onze ploeg zette de weg verder naar de Sluizen en Brugse Steenweg in Nieuwpoort. Gedurende een uur controleerden we 42 bestuurders. Er had niemand te veel alcohol gedronken. We eindigden de controleactie in Koksijde waar we patrouilleerden en gericht controleerden. 21 bestuurders legden een ademtest af. Eén bestuurder moest het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen afgeven en diende onmiddellijk 1.270,10 euro te betalen.” Daarnaast waren er nog verschillende andere overtredingen die bekeurd werden. (JH)