Politie Westkust betrapt vrij groot aantal hardrijders tijdens controleactie

Politiezone Westkust hield zowel woensdag als donderdag een snelheidscontrole en controleerde daarbij 1.628 voertuigen. Daarvan reden 163 bestuurders of 10% te snel, een vrij groot aantal.

De politie stelde de voorbije twee dagen telkens in twee straten per gemeente de mobiele flitser op. In De Panne werd gecontroleerd op de Koksijdeweg. Daar werd de snelheid van 396 voertuigen werd gemeten, 42 bestuurders lieten zich flitsen. Op de Koninklijke Baan reden 77 van de 500 gecontroleerde bestuurders te hard. In Nieuwpoort werd gecontroleerd op Diksmuidse Weg: 148 voertuigen passeerden de flitscamera en daarvan reden er zes bestuurders te snel. In de Willem De Roolaan waren er vijf hardrijders. In Koksijde werd gecontroleerd op de Polderstraat: 14 van de 366 gecontroleerde bestuurders respecteerden de snelheidslimiet niet. In de Veurnekeiweg tot slot lieten 19 bestuurders op 153 voertuigen lieten zich flitsen. In totaal werd de snelheid van 1.628 voertuigen gecontroleerd. 163 bestuurders reden te hard. Dat is 10 %. (JH)