Politie Westkust betrapt liefst zeven keer meer foutparkeerders op plaatsen voor personen met handicap

Het aantal bestuurders die onrechtmatig parkeren op plaatsen voorbehouden voor mensen met een handicap is de afgelopen vijf jaar spectaculair gestegen in politiezone Westkust. In 2022 werden liefst 491 foutparkeerders betrapt, tegenover 71 in 2018. “De boetes zijn nochtans niet min. Afhankelijk van de situatie kan dat een verkeersboete zijn, een minnelijke schikking van minstens 400 euro, de politierechtbank en opdraaien voor de takelkosten”, weet Hélène Ingels van Westkust.

Politiezone Westkust controleert de afgelopen jaren steeds meer op bestuurders die onrechtmatig parkeren op plaatsen voorbehouden voor mensen met een handicap of bestuurders die onrechtmatig een parkeerkaart gebruiken. Daarbij worden ze sinds enige tijd geholpen door de app ‘Handi2Park’, waarbij de politie sneller overtreders kan vaststellen. De gevolgen zijn er naar: “Het aantal inbreuken steeg de afgelopen vijf jaar hallucinant”, zegt Hélène Ingels van politie Westkust.

Verzevenvoudiging

Er zijn twee soorten inbreuken. De eerste vallen onder inbreuk op artikel 25.1.14 van de wegcode en geldt voor al wie onrechtmatig parkeert op een parking voor gehandicapten. “Dit zijn de foutparkeerders zonder kaart, mensen die wél een kaart hebben maar waarvan de rechtenhouder niet mee is of mensen die een vervallen kaart, een valse kaart of een kaart van een overleden persoon gebruiken”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “In 2018 stelden we 71 inbreuken vast, in 2022 ging het om 491 inbreuken. Een hallucinant cijfer.” Het betekent immers liefst een verzevenvoudiging. De tweede categorie gaat om kaarthouders die vergaten hun kaart te plaatsen. Daar gaat het om 22 inbreuken in 2022 en 16 in 2018.

Zware geldboetes, takelkosten en politierechtbank

Wie dergelijke overtredingen begaat mag zich aan fikse boetes verwachten. “Wie onrechtmatig parkeert krijgt altijd een verkeersboete waarna de auto wordt getakeld en de overtreder moet opdraaien voor de takelkosten”, vervolgt Ingels. Wie echter ook een valse kaart gebruikt wordt zwaarder gestraft. “In 2022 ging het om 81 overtreders met een valse, een gekopieerde of nagemaakte, kaart. Zij krijgen nog eens minstens een minnelijke schikking van 400 euro erboven op. Wie dan nog eens gebruikt maakt van een kaart van een overleden persoon wordt altijd gedagvaard voor de politierechtbank.”

App Handi2Park

In de strijd tegen deze foutparkeerders maakt politiezone Westkust sinds enige tijd gebruik van een speciale app Handi2Park. “Bij een controle door de politie wordt het kaartnummer ingegeven in de app “Handi2Park””, vervolgt Ingels. “Indien de kaart onrechtmatig wordt gebruikt, krijgt de politie onmiddellijk een melding hiervan. We blijven hier dus streng op toezien. Parkeerplaatsen voor personen met een handicap moeten vrij blijven voor de rechthebbenden!” (JH)