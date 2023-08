Politie Westkust betrapt 5% bestuurders onder invloed tijdens BOB-zomercampagne

De BOB-zomercampagne is ten einde gelopen nadat er net iets meer dan twaalf weken gecontroleerd werd. In politiezone Westkust werden in totaal 54 bestuurders betrapt die teveel alcohol hadden gedronken. Dat is 5 procent van het totaal aantal gecontroleerde bestuurders.

De BOB-zomercampagne liep van 2 juni tot 28 augustus. Na de laatste controles afgelopen weekend kon politiezone Westkust een overzicht opmaken. “Ons politieteam controleerde 1.073 bestuurders”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “22 bestuurders bliezen alarm, 32 andere bestuurders bliezen positief. Van 21 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De cijfers zijn een resultaat van gerichte alcoholcontroles door de politie, maar ook van controles tijdens een ongeval of van routinecontroles. In 2021 blies 8,4% van de gecontroleerde bestuurders positief. In 2022 daalde dit percentage tot 8,2%. Dit jaar blies 5% van de gecontroleerde bestuurders alarm of positief. Dit percentage kan een vertekend beeld geven nu ons politieteam dankzij de alco-sensors bijna dubbel zoveel bestuurders kon controleren.”

Politiezone Westkust meldt nog dat het blijft controleren blijft op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur en dit zowel bij gerichte controleacties als bij spontane controles. (JH)