Politie Westkust betrapt 145 snelheidsovertreders tijdens flitsactie

Politiezone Westkust hield dinsdagnamiddag een mobiele flitsactie in haar zone en concentreerde zich op plaatsen binnen de bebouwde kom, waar de maximumsnelheid beperkt is tot 50 kilometer per uur.

Alhoewel de politie de actie op voorhand aankondigde en er zelfs een bericht over op sociale media plaatste lieten 145 bestuurders zich toch verrassen in een tijdspanne van ongeveer 5 uren. In de Brugse Vaart in Nieuwpoort werden de meeste bestuurders betrapt die hun gaspedaal te diep indrukten.

Daar ging het om 81 bestuurders, meer dan de helft van het totaal. In de Strandlaan in Sint-Idesbald nabij Koksijde werden 57 hardrijders betrapt. In de Moeresteenweg in Adinkerke tot slot reden zeven bestuurders te snel. Binnenkort volgen nog aangekondigde snelheidsacties.

(JH)