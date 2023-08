Politie Westkust betrapt 141 hardrijders tijdens flitsactie in zone 50

Politiezone Westkust hield donderdag een flitsactie in straten waarbij de snelheid telkens beperkt is tot 50 kilometer per uur. Er werden in totaal 141 bestuurders geflitst. Dat kwam neer op 11% die te snel reed, een hoog resultaat.

1.240 voertuigen gecontroleerd

De mobiele flitsactie van zone Westkust ging donderdag overdag door. Er werd gedurende een vijftal uren geflitst in straten waar de toegelaten snelheid 50 kilometer per uur is. In totaal werden 1.240 voertuigen gecontroleerd. De meeste controles vonden plaats op de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke, dat buiten de bebouwde kom ligt maar waar ook slechts 50 kilometer per uur gereden mag worden. “Maar liefst 96 van de 553 bestuurders – ofwel 17,3% – reden er te snel”, meldt politiezone Westkust. “Onze flitslocatie in Nieuwpoort, in de Victorlaan lag opnieuw buiten bebouwde kom met een maximaal toegelaten snelheid van 50 km/uur. Twintig van de 418 bestuurders respecteerden de snelheidslimiet niet.

In de Koksijdeweg in De Panne was onze mobiele flitser opgesteld in bebouwde kom met een maximaal toegelaten snelheid van 50 km/uur. 25 van de 269 bestuurders reden er te snel.” In totaal reden dus 141 bestuurders te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 83 kilometer per uur.

Nog snelheidscontroles op de planning

Ook de komende weken zijn nog snelheidscontroles gepland, onder andere op 24 augustus, 6 september en 22 september. Er zijn ook regelmatig onaangekondigde snelheidscontroles. (JH)