Politie Westkust betrapt 12 bestuurders en trekt vier rijbewijzen in tijdens weekencontroles

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend tweedaagse alcoholcontroles op het grondgebied en controleerde daarbij 247 bestuurders. Twaalf bestuurders hadden teveel gedronken en vier van hen verloren het rijbewijs voor 15 dagen.

De controleactie startte zaterdagavond 15 maart in De Panne, ter hoogte van het Koningsplein. Tussen 19 uur en 21 uur werd bij 107 bestuurders een samplingtest door middel van een alcoholdetectietoestel afgenomen. Zes bestuurders testten positief op de samplingtest en legden een ademtest af.

Van drie bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Voor één bestuurder werd een onmiddellijke inning opgesteld en een rijverbod van drie uur opgelegd. Een andere bestuurder blies alarm en bleek nog niet lang het rijbewijs te hebben behaald. Naast een rijverbod van drie uur werd een proces-verbaal opgesteld. Omdat de bestuurder nog niet lang een wagen mocht besturen, zal die zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

De controleactie werd verdergezet in de Veurnestraat in De Panne . Tussen 21 uur en 21.45 uur legden 46 bestuurders een samplingtest af. Opnieuw werd van één bestuurder het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. De andere controles vonden zondag plaats op de Kaai in Nieuwpoort, de Albert I Laan in Oostduinkerke en opnieuw in de Veurnestraat in De Panne. Nog eens zes bestuurders verloren het rijbewijs tussen drie en zes uren.

