Politie Westkust betrapt 106 hardrijders tijdens flitsactie

Politiezone Westkust hield donderdag overdag een flitsactie en controleerde daarbij gedurende een aantal uren de snelheid. Er werden in totaal 106 hardrijders betrapt.

De mobiele flitser stond opgesteld in de fietssttraat Pylyserlaan in Koksijde, op de N34 in Nieuwpoort en in de Veurnestraat te De Panne. In de fietsstraat geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en dat respecteerden 13 bestuurders niet. In de Veurnestraat in De Panne reden 33 bestuurders sneller dan de maximaal toegelaten snelheid in een bebouwde kom van 50 km/uur. De snelheidscontrole op de N34 in Nieuwpoort vond weliswaar plaats buiten bebouwde kom maar ook daar geldt de snelheidslimiet van 50 km/uur. Zestig bestuurders lieten zich vangen. Ook op dinsdag 11 oktober en dinsdag 25 oktober is de mobiele flitser actief. Er moet ook rekening gehouden worden met onaangekondigde mobiele flitsacties. (JH)