Politie Westkust betrapt 105 hardrijders in de bebouwde kom

Politiezone Westkust hield maandag gedurende een volledige dag een verkeersactie. In de namiddag werd daarbij op drie plaatsen in de bebouwde kom een flitsactie gehouden. Daarbij werden 105 hardrijders betrapt.

Het mobiele flitstoestel van de zone stond opgesteld in de Ramskapellestraat in Nieuwpoort, de Strandlaan in Sint-Idesbald bij Koksijde en in de Koksijdeweg in De Panne. Daar mag telkens niet harder gereden worden dan 50 kilometer per uur. Er werden respectievelijk 18, 37 en 49 hardrijders betrapt. Dat brengt het totaal op 105 bestuurders die hun gaspedaal te diep vloeren en zich aan een boete mogen verwachten.

In de voormiddag hield de politiezone al een verkeersactie waarbij vooral overtredingen op de weg werden geverbaliseerd. In totaal waren elf chauffeurs de baan op met een onvoldoende of foutieve ladingverzekering. Dat leverde negen onmiddellijke inningen van 125,06 euro op. Er werden ook diverse andere overtredingen vastgesteld. Zo moest een bestuurde die zijn mobiel elektronisch apparaat gebruikte tijdens het rijden meteen 183,06 euro ophoesten. Twee chauffeurs kregen met 1.500 onmiddellijke inning de zwaarste boete van de dag omdat ze geen vervoersvergunning hadden. (JH)