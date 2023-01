Politie voert gerichte controles uit op eenrichtingsverkeer in Goedeboterstraat in Oudenburg

De lokale politie voert de komende weken gerichte controles uit op de naleving van het eenrichtingsverkeer en op snelheid in de Goedeboterstraat. “Bij een controle bleken twee op de drie autobestuurders in overtreding te zijn”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

De komende weken, en dat tot eind maart, zal de Goedeboterstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer worden in de periode waarin de Zandvoordebrug onderbroken is. Het verkeer zal vanuit Oudenburg richting het kanaal kunnen rijden. Omgekeerd zal dat verboden zijn en moet je de omleiding langs de Noordstraat gebruiken”, legt schepen van Mobiliteit Gino Dumon nog eens uit.

“Sinds de invoering van het tijdelijke eenrichtingsverkeer op 9 januari kregen we al enkele meldingen van spookrijden en onaangepaste snelheden in de Goedeboterstraat. Daarom werd in overleg met de lokale politie beslist om te sensibiliseren en te verbaliseren. Zo staat er langs de Keiweg een ledscherm dat zeer duidelijk aangeeft dat de omleiding langs de Noordstraat genomen moet worden en je dus niet in de verkeerde richting mag rijden”, stelt Anthony Dumarey.

De Goedeboterstraat. © Google Maps

“Tijdens een verkeerscontrole op 170 voertuigen bleken maar liefst 107 voertuigen in overtreding. Voor het overgrote merendeel was dit de onaangepaste snelheid waarmee ze in de Goedeboterstraat reden. Toch was er ook een tiental chauffeurs die in de verkeerde richting reed en daarbij ook nog eens te snel reed. Alle overtreders ontvangen een boete van de lokale politie. De komende weken zullen er meerdere keren per week politiecontroles zijn, om zo de veiligheid van de straat en de bewoners te garanderen. Tot slot meldt de politie dat het aantal overtredingen bij iedere controle in dalende lijn is. We hopen dan ook dat iedereen zich aan de opgelegde verkeersregels houdt”, aldus nog de burgemeester.

Wie toch betrapt wordt in de verkeerde richting, mag zich aan een boete van 182 euro verwachten.