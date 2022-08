Politie van Blankenberge verbaliseert automobilisten in autoluw stadscentrum

De sperperiode, met mededogen van de lokale politie in Blankenberge is voorbij. Voortaan worden automobilisten, die in autoluwe straten van het stadscentrum rijden, geverbaliseerd. In een overgangsperiode vol goodwill hebben de slimme politiecamera’s teveel inbreuken vastgesteld. Minstenst 500 per dag!

Tijdens de zomermaanden is het centrum van Blankenberge autoluw: er mogen geen auto’s in het kleine maar drukke stadscentrum rijden. Om de voetgangerszone in te rijden is, nog tot en met zondag 28 augustus 2022, een vergunning nodig.

De volgende straten zijn verkeersvrij tussen 10 en 5 uur: Koning Leopold III-plein – Vramboutstraat – Steenstraat – P. Devauxstraat (vanaf huisnummer 11) – Kerkstraat – Molenstraat – Langestraat (tussen Weststraat en Hoogstraat) – Vissersstraat – Bakkersstraat – Manitobaplein – Breydelstraat – Nieuwstraat.

Paaltjes kapot

Vroeger stonden er nog verzinkbare paaltjes om de toegang te versperren, deze zomer zijn die vervangen door ANPR-camera’s. “Die paaltjes waren geregeld in panne, ze waren op het einde van hun levensduur”, zegt korpschef Hans Quaghebeur van de Blankenbergse politie.

“Het gemeentebestuur stond voor de keuze: ofwel nieuwe paaltjes kopen ofwel opteren voor een systeem met slimme camera’s. In navolging van andere steden is gekozen voor die ANPR-camera’s.”

Casinoplein

Die camera’s betrapten in juli elke dag honderden automobilisten, die de verbodsborden negeerden en de drukke winkelstraten inreden. Wat zeer gevaarlijk was met de vele voetgangers in de winkelstraten.

“Er waren dagelijks meer dan 500 registraties. Sommige automobilisten pleegden meerdere inbreuken per dag. De hotspots waren het Casinoplein en de Steenstraat, nabij het station, waar de meeste automobilisten die in Blankenberge arriveren, de stad in rijden”, aldus Hans Quaghebeur.

Na een gedoogperiode van een maand zal de politie voortaan verbaliseren. “Eerstdaags beginnen we eraan, ik zeg niet wanneer”, knipoogt de korpschef. Automobilisten riskeren een gasboete van 58 euro.