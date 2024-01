Politie trekt tien rijbewijzen in na alcoholcontroles in Torhout

De politie Kouter hield afgelopen weekend op drie plaatsen in Torhout controles op de weg in het kader van de lopende BOB-wintercampagne. Daarbij werden tien rijbewijzen ingehouden, voor kortere of langere duur.

De controles vonden allemaal van zaterdagavond tot zaterdagnacht plaats op het grondgebied van Torhout. Eerst werd er tussen 21 en 22.40 uur gecontroleerd op de Roeselaarseweg. Daar werden 186 alcoholsamplings en uiteindelijk 15 ademtesten afgenomen. Vier bestuurders hadden te veel gedronken. Twee van hen verloren hun rijbewijs voor drie uur, de twee andere voor zes uur. Er werd ook een pv van waarschuwing opgesteld voor een inbreuk op het rijbewijs.

Daarna werd tot 1.30 uur gecontroleerd op de Noordlaan ter hoogte van de Industrielaan. Daar werden 36 ademtesten afgenomen waarbij een bestuurder ‘alarm’ blies en het rijbewijs verloor voor drie uur. Er werden twee pv’s van waarschuwing uitgeschreven voor de technische eisen en gordeldracht.

Tot slot werd ook een controlepost opgezet in de Ruddervoordestraat ter hoogte van de Kwaplasstraat. Daar werden tot 3 uur ‘s nachts in totaal 419 alcoholsamplings en acht ademtesten afgenomen. Drie bestuurder verloren het rijbewijs voor drie uur en twee zelfs voor 15 dagen. (JH)