Politie trekt drie rijbewijzen in van bestuurders onder invloed in Torhout

De politie Kouter moest afgelopen weekend weer verschillende keren ingrijpen voor bestuurders die onder invloed rondreden in Torhout. Er werden drie rijbewijzen ingetrokken.

De eerste controle zaterdagavond om 17.30 uur in de Vredelaan in Torhout was meteen goed raak. De politie zette toen de wagen van een 47-jarige man uit Roeselare aan de kant omdat een van de achterlichten defect bleek te zijn. Bij de controle bleek de man onder invloed te zijn van verdovende middelen. Hij legde een positieve speekseltest af, waarna zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken werd.

Op dezelfde Vredelaan werd in de nacht van zaterdag op zondag nog een bestuurder betrapt. De politie zette rond 2.30 uur een 29-jarige vrouw uit Beernem aan de kant omdat ze met hoge snelheid over de baan reed. De vrouw bleek onder invloed te zijn van alcohol en verloor haar rijbewijs voor drie uren.

In de Pastroriestraat werd zondagnacht even na middernacht dan weer een 50-jarige man uit Menen betrapt die onder invloed reed van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs zes uren afgeven. Tussendoor voerde de politie nog een alcoholcontrole uit op de Roeselaarseweg, maar iedereen was daar safe. (JH)