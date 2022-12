Politie tevreden na verkeersactie: slechts één fietser zonder licht betrapt

Politiezone Westkust hield zaterdag een verkeersactie waarbij fietsers gecontroleerd werden op hun verlichting en autobestuurders een ademtest moesten afleggen. De politie was na afloop tevreden van de resultaten. Van de 46 gecontroleerde fietsers reed er maar één iemand rond zonder verlichting en alle gecontroleerde bestuurders bliezen negatief.

De verkeersactie zaterdag deed de politie alleen, op vrijdag ging het om een gezamenlijke actie met de Vlaamse Belastingsdienst Vlabel. Zaterdag controleerde de politie tijdens de actie 46 fietsers om na te zien of hun verlichting wel werkte. Dat bleek slechts bij één fietser niet het geval. De 51 ademtesten die afgenomen werden van bestuurders waren allen negatief. “Wij zijn tevreden met dit resultaat”, zegt Hélène Ingels van Westkust.

“Ons ultieme doel is dat elke gecontroleerde bestuurder in orde is, want veilig duurt het langst.” Tijdens de actie betrapte de politie zaterdag een chauffeur van zwaar vervoer zonder bestuurderskaart. Die moest meteen 1.320 euro ophoesten. Er werden ook andere inbreuken vastgesteld. Vrijdag werd de scanner van de VlaBel opgesteld in de Kinderlaan in Nieuwpoort. In totaal passeerden 3.090 voertuigen de scanner. Er werden tien pv’s uitgeschreven door VlaBel voor een totaal van 4.461 euro onmiddellijke inningen. Daarnaast waren er nog inbreuken inzake keuring en bezoldigd personenvervoer. (JH)