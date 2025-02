Politie Spoorkin houdt ‘actie etoile’ en betrapt zes bestuurders onder invloed

Politiezone Spoorkin hield afgelopen weekend een zogenoemde ‘actie etoile’, specifiek gericht tegen drugs en drugstransport. Dit in combinatie met een alcoholcontrole. Er werden zes personen onder invloed betrapt.

De politieactie van zone Spoorkin vond zowel zaterdag als zondag plaats en was een gecombineerde alcoholcontrole met een zogenoemde ‘actie etoile’. Dat is een specifieke controleactie gericht tegen drugsbezit- en criminaliteit en tekens die kunnen wijzen op drugstransporten. De acties hebben vaak een grensoverschrijdend karakter en worden meestal ter hoogte van grensovergangen gehouden. Daarvan zijn er diverse in Spoorkin. Er werd niemand met drugs betrapt en er werden ook geen gerechtelijke pv’s opgesteld. Wel werden in totaal 555 voertuigen gecontroleerd waarvan 543 bestuurders onderworpen werden aan een snelle samplingtest. De daaropvolgende ademtest wees uit dat zes personen teveel gedronken hadden. Vier van hen speelden het rijbewijs kwijt voor drie uren, de twee andere voor 15 dagen. Er werden vijf onmiddellijke inningen uitgevoerd en acht pv’s of pv’s van waarschuwing uitgeschreven. (JH)