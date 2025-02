Politie, RVA, RSZ en Arbeidsinspectie stellen tal van overtredingen vast tijdens controle

Politiezone Westkust voerde dinsdag samen met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Arbeidsinspectie een verkeerscontrole uit. Er werden tal van overtredingen vastgesteld.

De verkeersactie begon in de Pannelaan in De Panne. Een bestuurder kreeg een onmiddellijke inning omdat men wel beschikte over een vervoersvergunning, maar deze niet bij zich had. Een andere bestuurder had onvoldoende papieren bij zich om de gegevens van de tachograaf uit te printen. Hiervoor werd een onmiddellijke inning opgesteld. Voor één bestuurder werd een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld omdat men het rijbewijs niet bij zich had. De bestuurder dient het rijbewijs binnen korte termijn voor te leggen aan een lokale politiezone naar keuze.

Er werd ook gecontroleerd in de Pelikaanstraat in Nieuwpoort. Eén persoon beschikte niet over een vervoersvergunning voor bezoldigd zakenvervoer en kreeg een onmiddellijke inning van 1.500 euro. Een ander had het voertuig niet geregistreerd in het e-register voor bezoldigd zakenvervoer, voor deze overtreding werd een onmiddellijke inning van 990 euro opgesteld. Een derde bestuurder had te veel alcohol gedronken om nog een voertuig te mogen besturen. Het rijbewijs werd voor drie uur ingehouden. Opnieuw werd een minnelijke schikking opgesteld. De RVA, RSZ en de Arbeidsinspectie stelden vast dat twee deeltijdwerkers niet konden aantonen dat ze werkten binnen de vastgelegde werkuren. (JH)