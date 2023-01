Politie Polder maakt prioriteit van grootschalige controles

Politie Polder hield afgelopen weekend een doorgedreven controleactie op twee invalswegen naar Diksmuide. Bedoeling was hoofdzakelijk om te controleren op verkeersveilig gedrag maar ook naar rondtrekkende dadergroeperingen. Zeker met de donkere dagen en ter preventie van inbraken.

De actie vond zaterdag gedurende een hele middag en avond plaats in de Oostendestraat en Pervijzestraat in Diksmuide. Dat zijn twee belangrijke invalswegen naar de stad. De actie kreeg codenaam ‘Highway’ mee en de politie zette er 20 personeelsleden voor in. Tijdens de actie werd voornamelijk gecontroleerd op het al of niet rijden onder invloed (van alcohol of drugs) maar ook naar rondtrekkende dadergroepen, geseinde personen of dito voertuigen, illegaal bezit van drugs of wapens.

Prioriteit

“Dergelijke grootschalige politiecontroles zijn en blijven noodzakelijk. Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit in onze zone. Daarnaast zijn inbraken, ondanks de algemene neerwaartse trend van het fenomeen, heel traumatische gebeurtenissen die vaak gepaard gaan met hoge kosten voor de slachtoffers”, zegt korpschef Johan Geeraert.

“In totaal werden 91 voertuigen gecontroleerd waarbij de bestuurders een ademtest moesten afleggen. Twee van hen bliezen positief en moesten het rijbewijs voor de duur van zes uren afgeven. Daarnaast waren er inbreuken, pv’s en onmiddellijke inningen onder andere voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en het in de hand houden van een GSM tijdens het sturen. (JH)