Politie Polder klist drie bestuurders die opnieuw onder invloed van drugs rijden: “Verontrustende trend”

Een interventieploeg van politiezone Polder kliste de voorbije 24 uren drie bestuurders op het grondgebied die onder invloed van drugs bleken te rijden. “Opvallend en verontrustend is dat het om bestuurders gaat die niet voor het eerst betrapt werden op rijden onder invloed van verdovende middelen”, zegt de politie.

De interventiepatrouille van politiezone Polder had zowel woensdag overdag als woensdagnacht weer flink wat werk. Bij controles van bestuurders bleken er drie onder invloed van drugs te rijden.

Onder invloed

Woensdagmiddag om 12.15 uur werd een 37-jarige bestuurder uit Kortemark gecontroleerd in de Beukhoutstraat in Houthulst. De bestuurder legde een positieve speekseltest af en bleek te rijden onder invloed van THC, de belangrijkste werkzame stof in cannabis. Donderdagnacht om 01.10 uur werd een 30-jarige bestuurder uit Poperinge gecontroleerd in de Woumenweg in Diksmuide. Uit de speekseltest bleek ook deze bestuurder te rijden onder invloed van cannabis. Even later om 01.45 uur werd een 41-jarige bestuurster uit Lo-Reninge gecontroleerd in de Kwadestraat in Diksmuide. Ook deze bestuurster legde een positieve speekseltest af voor diverse soorten verdovende middelen.

Niet de eerste controle

“Opvallend en een verontrustende trend dat deze bestuurders niet voor het eerst gecontroleerd worden terwijl ze onder invloed van verdovende middelen rijden. Van alle bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen.” Ze zullen zich wellicht allen aan een bezoekje bij de politierechter mogen verwachten waar hen zware geldboetes en een rijverbod wacht. (JH)