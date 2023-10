Politie Oostende voert verkeersactie uit gericht op zwaar vervoer, met resultaat

Begin deze week verrichtte de dienst Verkeerhandhaving van Politie Oostende een actie uit gericht op zwaar vervoer

Afgelopen maandag vatten acht motorrijders post om in totaal 23 vrachtwagens te controleren. Daarbij werden verschillende onmiddellijke inningen (OI) opgesteld. In totaal zes keer was een lading niet correct vastgelegd wat leidde tot OI’s van 75 tot 350 euro. Een vrachtwagenbestuurder droeg geen veiligheidsgordel en kreeg ook een OI. In twee gevallen was een vrachtwagen technisch niet in orde, een bestuurder overschreed de wettelijke rijtijd, en nog een andere was niet in orde inzake de rusttijden. Voorts werd een administratieve inning opgemaakt voor het overladen van een wielas. Een laatste vrachtwagen keek tegen een proces-verbaal aan omwille van een gebrekkige ladingzekering én ontbrekende technische eisen.

Tegelijk controleerde de politie nog eens vijf andere voertuigen – geen zware vrachtwagens, dus. Drie bestuurders dienden een onmiddellijke inning te betalen voor gsm-gebruik aan het stuur, een motorrijder had ook een OI beet voor het niet dragen van de verplichte beschermende kledij. Tot slot, een automobilist werd betrapt op het besturen van een afgekeurd voertuig. Een pv was het gevolg.