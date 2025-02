Politie onderschept aan zeer hoge snelheid gedrogeerde bestuurder die ook onder invloed is

Tijdens een politiepatrouille van zone Kouter in de nacht van zaterdag op zondag kruiste een 30-jarige wegpiraat om 3.50 uur ‘s nachts plots de politiecombi aan zeer hoge snelheid. Dat gebeurde in de Roeselaarseweg in Torhout.

De politie zette meteen de achtervolging in en kon de wegpiraat pas stoppen in de Kortemarkstraat in Lichtervelde. Aan het stuur bleek een 30-jarige man uit Ardooie te zitten. Bij controle legde de man zowel een positieve ademtest als een positieve speekseltest af. De man had dus te veel gedronken en verdovende middelen gebruikt. Bovendien reed hij rond in een wagen waarvan de keuring vervallen was. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingehouden en er werden diverse pv’s opgesteld. De man wacht nog een gepeperde rekening. (JH)