Politie neemt grote fles lachgas in beslag na controle Franse wagen in De Panne

Tijdens een verkeerscontrole afgelopen weekend moest de politie van zone Westkust ingrijpen. Er werd een grote fles lachgas in beslag genomen uit een Franse wagen.

De interventieploeg van zone Westkust zette zaterdagavond even voor 22 uur een Peugeot met Franse nummerplaat aan de kant voor een controle in de Kerktstraat in De Panne. De controle gebeurde naar aanleiding van het verdachte gedrag van beide inzittenden.

Het leek erop dat de bestuurder aan de controle wou ontsnappen, maar iets later kon het voertuig toch gestopt worden. Bij de controle bleek dat de bestuurder, een Franse man van 20 jaar, niet in het bezit was van een rijbewijs.

In het voertuig merkte de ploeg ook een fles lachgas op, die aan het voeteinde van de passagier lag. Het betrof een grote fles van 250g E942 Nitrous Oxide. Naast de fles lagen twee ballonnen, die vermoedelijk gebruikt worden om het lachgas in te ademen. Het lachgas werd in beslag genomen. De bestuurder die geen houder was van het rijbewijs mocht van de politie niet meer verder rijden. De nodige pv’s werden opgesteld door de politie. (JH)