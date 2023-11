Politie krijgt verschillende interventies in Torhout: auto tegen gevel en werkmateriaal gestolen

De politiepatrouille van zone Kouter kreeg afgelopen weekend diverse oproepen voor interventies op het grondgebied van Torhout. Dat ging van een auto die tegen een gevel belandde tot een inbraak in een tuinhuis.

De eerste interventie kwam zaterdag in de voormiddag binnen om 10.25 uur. In de ‘s Gravenwinkelstraat bleek de gevel van een woning te zijn aangereden door een onbekend voertuig. De bestuurder daarvan pleegde vluchtmisdrijf. De gevel zelf liep geen zware schade op, maar de auto vermoedelijk wel, want er lagen nog brokstukken ter plaatse.

Tijdens verkeerscontroles op de Roeselaarseweg in de nacht van zaterdag op zondag moest de politie ook tweemaal tussenbeide komen. Om 00.35 uur betrapten ze een 44-jarige vrouw uit Ichtegem die onder invloed reed in haar wagen. Ze legde een positieve ademtest af en speelde haar rijbewijs voor zes uren kwijt. Om 4.55 uur werd dan weer een 28-jarige man uit Kortemark aan de kan gezet omdat hij zwalpte over de weg. Ook hij was onder invloed van alcohol en moest het rijbewijs 15 dagen afgeven.

Tot slot kreeg de politie nog twee meldingen van diefstallen in de Pieter de Coninckstraat. Beiden werden zondag tussen 8.35 uur en 9.50 uur ontdekt. In een tuinhuis werd allerlei soorten werkmateriaal gestolen. Het ging onder andere over een slijpmachine en boormachine. En uit een geparkeerde wagen werden wat muntstukken gestolen. De politie onderzoekt de zaken. (JH)