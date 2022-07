Politie Kouter moet driemaal ingrijpen voor personen onder invloed in Torhout

De politie Kouter moest tussen dinsdagmiddag en woensdagmiddag driemaal tussenbeide komen in Torhout voor personen die onder invloed bleken te zijn. Een bestuurder had drugs gebruikt in zijn auto en speelde zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt.

De eerste keer kwam de politie dinsdag rond 16 uur tussenbeide in de Tinnenburgstraat. Ze onderschepten een personenwagen waarvan de bestuurder zijn smartphone gebruikt. De bestuurder een 31-jarige man uit Torhout, was onder invloed van verdovende middelen en legde een positieve speekseltest af, wat wijst op drugs in het verkeer. Zijn rijbewijs nmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Donderdag even na het middaguur kreeg de politie melding van een man die gevallen was langs de straat in de Oostendestraat. Het bleek om een 33-jarige man te gaan uit Torhout. De voetganger bleek openbaar dronken te zijn en werd opgesloten in de doorgangscel.

Dat gebeurde drie uren later ook met een 43-jarige vrouw uit Torhout in de Maria Van Bourgondiëlaan. Ze kwam ten val met haar fiets, raakte niet gewond maar was wel onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Zij werd ook bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel.

(JH)