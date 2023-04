Politie Kouter betrapt 158 hardrijders tijdens flitsmarathon

Ook politiezone Kouter deed afgelopen vrijdag mee aan de nationale marathon. Er werd op vier plaatsen in de politiezone geflitst en daarbij werden er 158 hardrijders betrapt. Dat komt neer op ongeveer 6 procent van het totaal aantal gecontroleerde bestuurders.

De politiezone nam vrijdag zowat de hele dag deel aan de nationale flitsmarathon en stond paraat tussen 9.30 uur en 16 uur. Eerst werd er gecontroleerd op de Diksmuidebaan in Ichtegem. Daar passeerden 609 voertuigen de controlepost en werden er 53 hardrijders betrapt.

Vervolgens werd gecontroleerd op de Roeselaarseweg in Torhout waar 1.379 bestuurders werden gecontroleerd. 99 van hen reden te snel. Daarna werd een controlepost opgesteld in de Nieuwpoortsesteenweg in Gistel. In een tijdspanne van een groot half uur passeerden 107 voertuigen de flitstoestellen waarvan twee bestuurders te snel reden.

Tot slot werd ook gecontroleerd op de Stationsstraat in Oudenburg. Hier passeerden 546 voertuigen en reden er vier bestuurders te snel. Dat komt neer op een totaal van 158 betrapte hardrijders. De politie controleerde ook actief in het verkeer want er werden ook 23 ademtesten afgenomen. Een iemand blies positief: in de namiddag in Oudenburg. Die persoon verloor voor 15 dagen het rijbewijs. Tot slot schreef de politie ook onmiddellijke inningen uit voor het gebruik van een gsm in de wagen en het overschrijden van een doorlopende witte lijn. In Ichtegem kreeg een bestuurder een pv mee naar huis omdat hij stuurde in de wagen, terwijl hij een rijverbod had. De wagen was ook niet uitgerust met een alcoholslot. (JH)