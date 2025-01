Politie Kortrijk deelt boetes uit aan fietsers die telefoon gebruiken tijdens het rijden

Op donderdag 23 januari, zowel in de namiddag als ‘s avonds, voerde de Politiezone Vlas opnieuw een controleactie uit tegen onveilig en roekeloos rijgedrag in het centrum van Kortrijk.

De motards van de verkeerspolitie waren op pad voor een actie die in hoofdzaak gericht was tegen onveilig rijgedrag door autobestuurders, e-steppers, bromfietsers én fietsers.

Er werd gecontroleerd op de Grote Markt en omgeving en in de Doorniksesteenweg, waar telkens een vaste controlepost stond.

Negen personen (zowel fietsers, e-steppers als 1 autobestuurder) werden beboet omdat ze niet handenvrij aan het bellen waren of hun smartphone manipuleerden tijdens het rijden, bij de autobestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken.

Twaalf fietsers werden beboet omdat ze zonder fietsverlichting reden. Vijftien bestuurders werden betrapt op het bewust negeren van verkeersborden, waaronder diverse inbreuken wegens het negeren van het tijdelijk éénrichtingsverkeer bij de wegenwerken in de Veldstraat

Drie bestuurders werden beboet wegens foutparkeren. Een bestuurder reed ronder veiligheidsgordel en een andere werd tegengehouden omdat hij in het donker ronder zijn autoverlichting reed.

Extra opletten

“In deze winterperiode is het extra opletten geblazen voor elke weggebruiker. In de donkere avondspits is er telkens een grote mix van weggebruikers op pad en is het risico tot het hebben of veroorzaken van een ongeval groter.”

“Het is belangrijk dat naast de autobestuurders ook de fietsers en e-steppers hun verantwoordelijkheid in het drukke verkeer opnemen en dus hun snelheid aanpassen, een goed werkende fietsverlichting hebben en zeker niet met hun smartphone in de hand bellen tijdens het rijden”, klinkt het bij de politie.