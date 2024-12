Politie komt driemaal tussenbeide bij verkeersincidenten in Torhout

De politie Kouter moest driemaal tussenbeide komen voor verkeersincidenten afgelopen weekend in Torhout. Een bestuurder verloor het rijbewijs voor 15 dagen.

Een eerste keer werd de politie vrijdag opgeroepen om 8 uur voor een verkeersongeval in de Driekoningenstraat in Torhout. Daar kwam het tot een botsing tussen een 26-jarige motorrijder uit Moorslede en de personenwagen van een 26-jarige vrouw uit Aartrijke. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Oude Gentweg. De motorrijder was lichtgewond maar had geen tussenkomst van een ziekenwagen nodig. Hij zou zelf naar het ziekenhuis gaan.

‘s Avonds kreeg de politie dan weer de melding van een ongeval met vluchtmisdrijf in de Vredelaan. Daar werd een geparkeerde wagen aangereden maar de aanrijder bleef niet ter plaatse.

Zondag in de vroege ochtend moest de politie dan weer om 4.50 uur ingrijpen op de Roeselaarseweg. Ze merkten een auto op die zonder de lichten in werking op de weg reed. De 21-jarige man uit Lichtervelde kon onderschept worden en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingehouden. (JH)