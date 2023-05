Politie houdt verkeerscontroles in De Haan en Bredene: tien chauffeurs hadden teveel op

De politie van Bredene en De Haan hield zaterdagnacht verkeerscontroles in De Haan en Bredene, waarbij 181 bestuurders gecontroleerd werden. Bij tien bestuurders werd vastgesteld dat ze teveel alcohol ophadden.

Zes legden een ademanalyse af met eindresultaat ‘Alarm’ en dienden hun rijbewijs voor 3 uur in te leveren. Vier bestuurders legden een ademanalyse af met eindresultaat ‘Positief’ en drie daarvan resulteerden in een ademanalyse van >0,65mg/l UAL. Van twee van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Een derde bestuurder kon haar rijbewijs niet overhandigen en dus werd het voertuig ingehouden.

Pepperspray

Eén bestuurder legde een positieve speekseltest af voor drugs in het verkeer. Ook zijn voertuig werd ingehouden gezien hij zijn rijbewijs niet kon overhandigen. In het voertuig werd ook een pepperspray aangetroffen, die in beslag genomen werd. Verder werden 5 processen-verbaal opgemaakt wegens het niet kunnen vertonen van boorddocumenten of technische gebreken.