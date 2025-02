Politie houdt nieuwe controleactie tegen afleiding achter het stuur

In de nacht van dinsdag op woensdag is een nieuwe controleactie van de politie gestart in de strijd tegen “afleiding achter het stuur”. Gedurende 48 uur zal er gecontroleerd en gesensibiliseerd worden tegen het gebruik van de gsm achter het stuur, en andere vormen van afleiding bij het rijden.

Het gaat om een actie over heel België van de federale en lokale politie. De controles gebeuren zowel zichtbaar als anoniem, met mobiele en vaste ploegen. “Zowel de federale wegpolitie als de lokale politiezones zullen bestuurders die zich tijdens het rijden laten afleiden gericht controleren. Door deze actie aan te kondigen, willen we de bestuurders laten nadenken over dit onverantwoorde gedrag dat een van de belangrijkste ‘killers’ op onze wegen blijft”, klinkt het.

De politie roept bestuurders op om de verkeersveiligheidsregels na te leven en te kiezen voor een “handsfree” oplossing om gevaarlijke situaties te vermijden.