Politie houdt grote flitscontrole in zone 30: 126 bestuurders betrapt

Dinsdagmiddag voerde de dienst verkeershandhaving van de politie een actie tegen snelheidsovertredingen in de Stuiverstraat. Iets meer dan 600 voertuigen werden gecontroleerd.

Sinds het najaar van 2022 is de maximumsnelheid in Oostendse wijken vastgelegd op 30 kilometer per uur. Het doel: de algemene verkeersveiligheid verhogen. Eind vorige week nog communiceerde Politie Oostende over het uitbreiden van flitslocaties. Denk bijvoorbeeld aan straten met veel schoolgaand verkeer, waar in het verleden inbreuken zijn vastgesteld of waar regelmatig kinderen spelen.

Dinsdagmiddag voerde de politie een verkeersactie uit in de Stuiverstraat, tussen de Zilverlaan en Elisabethlaan. Er stond – bovenop de voorafgaande communicatie – een ledbord opgesteld dat de zone 30 extra in de kijker plaatste, een flitswagen en motorrijdersploeg vatten post langs het traject. Ondanks de extra aandachtvestiging op de noteerde de politie toch nog 126 snelheidsovertredingen op precies 601 gecontroleerde voertuigen. Geen enkel rijbewijs diende echter meteen te worden ingetrokken, mogelijks door het plaatsen van het sensibiliserende ledbord. Naast de overtredingen noteerde de politie ook twee onmiddellijke inningen voor het gebruik van een gsm tijdens het rijden.