Politie houdt grote controle in winterse omstandigheden in De Panne: “Negen bestuurders verloren rijbewijs”

Politiezone Westkust hield afgelopen zaterdagnacht een grote verkeerscontrole in winterse omstandigheden in De Panne. Bij de actie werden 140 bestuurders gecontroleerd en negens van hen moesten minstens tijdelijk het rijbewijs afgeven.

Ondanks de vriestemperaturen en de lichte sneeuwval ging de grote controleactie in De Panne in de nacht van zaterdag op zondag gewoon door. Daarbij werd op vier plaatsen gecontroleerd. “De eerste controle vond plaats tussen 19.30 en 20.30 uur in de Duinhoekstraat”, meldt de politie. “Hier werd bij twintig bestuurders gecontroleerd of zij te veel alcohol hadden gedronken om nog een voertuig te mogen besturen. Alle bestuurders mochten hun weg verderzetten. Later op de avond, tussen 20.40 en 22.15 uur, werd een controle gehouden op het Koningsplein. Van de veertig gecontroleerde bestuurders testten er drie positief op alcohol. Voor twee van hen leidde dit tot een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor vijftien dagen. Een andere bestuurder moest het rijbewijs voor zes uur inleveren.”

Verschillende rijverboden

“De volgende controle vond plaats langs de N34, in de Panne, tussen 23.45 en 02.30 uur. Hier werden 71 bestuurders gecontroleerd. Acht bestuurders legden een positieve samplingtest af. Na een bijkomende ademtest werden twee rijbewijzen onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken, een andere bestuurder moest het rijbewijs voor zes uur inleveren. Een vierde bestuurder kreeg een onmiddellijke inning van 189,42 euro wegens strafbare alcoholintoxicatie en drie uur rijverbod. Daarnaast werden nog enkele andere overtredingen vastgesteld. Eén bestuurder kreeg een onmiddellijke inning van 58 euro omdat het voertuig niet in orde was met de technische keuring. Voor twee anderen werd een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld: één omdat de BA-verzekering niet in orde was en de ander omdat het voertuig niet voldeed aan de technische eisen. Een fietser werd beboet wegens het ontbreken van fietsverlichting. De laatste controle vond plaats tussen 02.35 en 03.30 uur, nog steeds op de N34, ter hoogte van de Dynastielaan. Van de negen gecontroleerde bestuurders legden er twee een positieve alcoholtest af. Eén bestuurder kreeg een rijverbod van zes uur en een bijkomend proces-verbaal van waarschuwing voor het niet kunnen voorleggen van een rijbewijs. Een andere bestuurder kreeg een onmiddellijke inning van 189,42 euro voor strafbare alcoholintoxicatie en moest het rijbewijs drie uur inleveren.” Er werden geen vaststellingen gedaan die verband kunnen houden met transmigratie en mensenhandel. (JH)