Politie houdt fietscontrole in Kortrijk: 13 fietsers rijden zonder verlichting

Op donderdag 7 december voerde de PZ Vlas verkeerspolitie vanaf de namiddag tot ’s avonds laat controles uit in het centrum en op Hoog Kortrijk. 13 fietsers kregen een boete omdat ze zonder verlichting reden.

De controles gebeuren zowel via mobiele politieteams als via statische controleposten tussen de Doorniksewijk en ’t Hoge, met de focus op scholieren en studenten die met de fiets of e-step op baan waren.

13 fietsers werden geverbaliseerd omdat ze zonder enige fietsverlichting reden, wat natuurlijk verplicht is. Er werd ook iemand geverbaliseerd omdat hij zijn smartphone gebruikte tijdens het fietsen. Daarnaast waren er nog meer boetes voor andere overtredingen zoals fietsen zonder handen aan het stuur en niet op het fietspad rijden.

Zet altijd je lichten aan

“In de donkere avondspits reed het overgrote deel van de fietsers met een goed werkende fietsverlichting, maar er was toch nog een deel dat duidelijk niet in orde was. Voor autobestuurders worden fietsers zonder fietsverlichting (vooral bij regenweer) pas op het allerlaatste moment gezien, wat heel onveilige situaties kan veroorzaken voor beiden. Naast dergelijke gerichte controles op fietsverlichting kan je als fietser altijd gecontroleerd worden, ook door onze reguliere interventie- en verkeerspolitie.”