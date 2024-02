Politie houdt diverse controleacties: 101 hardrijders en zwartwerker betrapt, VLABEL int 5.970 euro

Politie Westkust hield de afgelopen week verschillende controleacties, al dan niet met externe partners. Bij de diverse controles werden 101 hardrijders betrapt, werden drie pv’s voor drugsbezit opgesteld, werd een zwartwerker geklist en inde de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) 5.970,67 euro achterstallige belastingen.

De eerste controleactie was een snelheidscontrole op drie plaatsen op 1 februari. In de Strandlaan in Koksijde reden 34 van de 523 bestuurders sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. In de Willem De Roolaan in Nieuwpoort werd de snelheid van 297 voertuigen gemeten. 55 bestuurders respecteerden de snelheidslimiet niet. In de Veurnestraat in De Panne tot slot reden 12 van de 849 gecontroleerde bestuurders te snel. In totaal werden dus 101 hardrijders betrapt. In de volgende nacht werd een actie gehouden ‘smallboats’ in het kader van de transmigratieproblematiek. “We stelden ons gedurende 7 uren op drie verschillende locaties op en hielden 125 voertuigen tegen”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “De voertuigen werden gecontroleerd op de aanwezigheid van materiaal dat kan worden ingezet om transmigranten de overzet naar Groot-Brittannië te laten maken. We controleerden de voertuigen en de inzittenden ook op het bij zich hebben van verdovende middelen. Dertien voertuigen werden aan een uitgebreide controle onderworpen. We stelden drie processen-verbaal voor drugsbezit op en één bestuurder kreeg een proces-verbaal van waarschuwing omwille van een vervallen keuringsattest.”

Zwartwerker en achterstallige belastingen

Maandag hield de politie dan weer een verkeersactie met onder andere de Vlaamse Belastingdienst VLABEL. Aan de Wulpenbrug in Toekomstlaan in Koksijde werden 1.444 voertuigen door VLABEL gescand. VLABEL stelde 6 processen-verbaal met onmiddellijke inning op voor een totaalbedrag van 5.970,67 euro. “De politie zelf stelde een pv op wegens het sturen zonder geldig rijbewijs, zonder geldig keuringsbewijs en zonder geldige verzekering. Het voertuig werd getakeld. Een ander voertuig werd getakeld en in beslag genomen omdat het niet was verzekerd en niet geldig was ingeschreven bij DIV. Ook hier werd een proces-verbaal opgesteld. We stelden drie onmiddellijke inningen op wegens respectievelijk het niet bij zich hebben van het inschrijvingsbewijs, wegens onleesbare reproductie van de kentekenplaat en wegens een defect dimlicht. Drie bestuurders werden aangemaand om de keuring van hun voertuig in orde te brengen. Onze oplettende ploeg nam ook contact op de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) omdat één koerier wat wantrouwen had gewekt. Terecht bleek nadien want de koerier was illegaal aan het werken. Een proces-verbaal van ‘zwartwerk’ werd door de RVA opgesteld.” (JH)