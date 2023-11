Politie houdt controleacties op openbaar vervoer en tegen overlast: “Verschillende personen met drugs aangetroffen”

Politiezone Westkust hield woensdagmiddag een controleactie in Nieuwpoort op het openbaar vervoer en gericht tegen overlast op het openbaar domein. Daarbij werden verschillende personen aangetroffen die verdovende middelen bij zich hadden.

De controleactie ging woensdagmiddag door op verschillende plaatsen in Nieuwpoort, onder andere aan de tram- en bushalte op de Kaai, waar enige tijd ook een actie was. Er werden verschillende personen gecontroleerd. De focus van de actie lag op het openbaar vervoer en op overlast op het openbaar domein.”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Gedurende een zestal uren hebben onze teams diverse tramhaltes, trams en bussen gecontroleerd. Ook hebben we bepaalde locaties bezocht waar mensen vaak samenkomen en waar overlast wordt veroorzaakt. Een drugshond heeft enkele personen aangewezen die mogelijk drugs bij zich hadden.

Tijdens deze gerichte actie controleerden we de passagiers op trams en bussen. We troffen bij verschillende personen verdovende middelen aan. Na een positieve aanwijzing door de drugshond vroegen we aan één persoon om de tram te verlaten. Deze persoon bleek 9 gram speed bij zich te hebben. In een andere tram duidde de drugshond een persoon aan die een aantal joints bij zich droeg. We troffen ook een persoon aan die illegaal in ons land verbleef en die een bevel kreeg om het grondgebied te verlaten. Op het openbaar domein fouilleerden we een voorbijganger die een kleine hoeveelheid cannabis bij zich had. Tot slot hebben we 25 personen gecontroleerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Geen enkele persoon was geseind.” (JH)