Politie houdt controle in Oostkamp door inbrakenplaag

Maandag hield de politie van Het Houtsche een grote controle op voertuigen, waarbij vooral werd gezocht naar inbraakmateriaal. De regio heeft namelijk te maken met een inbrakenplaag en daar kadert deze actie in.

Zo werd maandag ook bekend dat er een inbraak was op gepleegd in de Kastanjedreef tussen vrijdag 19 en zondag 21 januari. Tussen 15 en 16 uur werden de voertuigen gecontroleerd die zowel in als uit de Kruidenwijk in Ruddervoorde reden en dit en de Koebroekdreef als in de Zandstraat.

Veel mensen denken niet dat deze controle op dit uur zin heeft, maar het is een feit dat tussen 14 en 21 uur de meeste inbraken in woningen gepleegd worden, dat horen we van de agenten ter plaatse. Omstreeks 16 uur was de controle afgelopen en verplaatsten de ploegen zich naar een andere locatie om daar de actie verder te zetten. (GST)