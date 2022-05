Politie geeft resultaten vrij van actie ‘Afleiding in het verkeer’

Dinsdag organiseerde de dienst verkeershandhaving van de Oostendse politie op twee locaties een verkeersactie n.a.v. de nationale actie ‘afleiding in het verkeer’.

“Ondanks het feit dat de actie nationaal werd aangekondigd, stelden wij verschillende overtredingen vast,” vertelt politiewoordvoerder Eline Goeminne. “Nochtans is ‘afleiding in het verkeer’ een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen, maar wat mag je daar dan onder verstaan? Het gebruik van je gsm achter het stuur, aanbrengen van make-up, zich scheren, lezen… Het is allemaal niet toegestaan terwijl je rijdt. We roepen dus op om het veilig te houden op de baan en je in geen geval te laten afleiden.”

Dit waren de resultaten van de actie:

– 13 bestuurders maakten gebruik van hun GSM terwijl ze aan het rijden waren en kregen een onmiddellijke inning van 174 euro

– 3 bestuurder droegen geen veiligheidsgordel

– 4 bestuurders van motorfietsen droegen geen correcte veiligheidskledij

– 1 bestuurder krijgt een proces-verbaal wegens onaangepast rijgedrag

– 1 voertuig werd inbeslaggenomen wegens niet verzekering/inschrijving

– 1 vrachtwagenbestuurder werd geverbaliseerd wegens het niet correct vastmaken van de lading en het niet beschikken over de nodige vervoersdocumenten