Politie gaat in badstad strenger controleren in zone 30: “Op sommige plaatsen rijdt meer dan de helft te snel”

Enkele maanden geleden werd de zone 30 in Oostende uitgerold. Tot nu werd er vooral gecontroleerd op snelheid op plaatsen waar het voorheen al zone 30 was. Voortaan zal niet alleen daar geflitst worden, maar ook waar vroeger sneller gereden mocht worden. “Op sommige plaatsen rijdt meer dan de helft te snel”, zegt de burgemeester.

Wie de voorbije maanden nog ongestraft sneller dan de aangewezen 30 kilometer per uur reed in de Oostendse wijken, past maar beter op zijn of haar tellen. Voortaan zal er nu ook controle zijn op de snelheid, op plaatsen waar men voor de invoering van de zone 30, nog 50 kilometer per uur mocht rijden. Ook op plaatsen waar de veiligheid in het gedrang wordt, zal de politie controleren. Denk maar aan schoolomgevingen, sluipwegen, straten met spelende kinderen, enzovoort. Die straten werden door de politie in kaart gebracht door diverse metingen, maar ook door burgers die zich zorgen maken over het verkeersgedrag in hun straat of wijk. Daarnaast pakt de politie ook de locaties aan waar in het verleden al veel inbreuken werden vastgesteld.

“Met de controles willen we de verkeersveiligheid prioritair behandelen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Er zijn verschillende straten in onze stad waar, op basis van metingen, meerdere en soms erg zware inbreuken werden vastgesteld. Op sommige plaatsen rijdt meer dan de helft van de autobestuurders te snel. Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen en in sluipwegen willen we geen snelheidsduivels met verkeersongevallen tot gevolg. Volgens recente (nationale) statistieken gaat het op dat vlak de verkeerde richting uit en dat willen we in onze stad aanpakken. We starten het nieuwe jaar met het goede voornemen om een zo veilig mogelijk Oostende te verkrijgen.”

De flitscontroles zullen op verschillende tijdstippen op verschillende plaatsen uitgevoerd worden.