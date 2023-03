Politie controleert tien cafés in centrum Kortrijk: “Regels worden goed gevolgd”

Op donderdagavond 30 maart voerde de politiezone VLAS, samen met de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Toezicht Sociale Wetten (TSW), controles uit in 10 cafés, verspreid over het centrum van Kortrijk, de rand en de deelgemeenten.

Telkens werden zowel alle aanwezigen als het café zelf gecontroleerd. De politie deed daarvoor ook een beroep op enkele drughonden. In totaal werden 230 personen gecontroleerd.

Overtredingen

Elf personen werden door de drughond aangeduid, vijf daarvan hadden effectief drugs op zak, de andere zes hadden eerder drugs op zak gehad of gebruikt. Eén persoon werd bestuurlijk opgepakt omdat hij te opgehitst was en de controle trachtte te ontlopen. Eén persoon had een vouwmes bij zich, een verboden wapen.

In één café negeerde men het rookverbod. Ten slotte was één barmedewerker niet in orde met zijn arbeidscontract, bijkomend werden er door de inspectiediensten nog verschillende waarschuwingen inzake de arbeidsreglementering opgesteld.

Kordaat signaal

“Zowel onze politiemensen als de controleurs van TSW en RVA stelden vast dat het overgrote deel van de cafébazen zich heel goed en strikt aan de wettelijke verplichtingen houdt en dit ook duidelijk maakt aan hun klanten. Deze gezamenlijke controleacties zijn echter wel een kordaat signaal naar de betrokken uitbaters en klanten die bepaalde (horeca)reglementeringen aan hun laars lappen. Deze controles worden vervolgd.”