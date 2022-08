Politie controleert taxi- en buschauffeurs op rijden onder invloed: allemaal ‘safe’

De politie voerde maandag gerichte alcoholcontroles uit. Er werden tien taxichauffeurs en vijf buschauffeurs aan een ademtest onderworpen en die bleken allemaal negatief te zijn.

Onder het mom van ‘ook als het goed is, mag het gezegd worden’, laat de Lokale Politie van Oostende weten dat tijdens een bobcontrole maandagmiddag geen enkele inbreuk werd vastgesteld. De controle was gericht op professionele chauffeurs zoals taxi- en busbestuurders. De tien taxichauffeurs en de vijf buschauffeurs waren allemaal in orde en bliezen ‘safe’.

De controles vonden plaats op drie verschillende locaties in en rond het stadscentrum. De politie laat weten dat ze ook de komende tijd intensief zullen controleren op mogelijks rijden onder invloed.