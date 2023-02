Politie controleert (brom)fietskoeriers van afhaalmaaltijden in Kortrijk en stelt tal van overtredingen vast

Op woensdag 1 februari voerde de politiezone VLAS, samen met medewerkers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), controles uit op (brom)fietskoeriers van takeaway-maaltijden in het centrum van Kortrijk. Er werden tal van overtredingen vastgesteld.

Alle controles gebeurden binnen de R36, de zogenaamde kleine ring rond Kortrijk. Een van de controleposten was op de Grote Markt. In totaal werd een 40-tal koeriers gecontroleerd, die met de bromfiets, de fiets of de speed pedelec aan het rijden waren.

Vaststellingen:

2 fietsers waren aan het bellen tijdens het rijden

1 bromfietser had te veel gedronken

2 bromfietsers reden met een opgefokte bromfiets

2 bromfietsers droegen hun helm niet

1 minderjarige bromfietser vervoerde een passagier terwijl hij daar te jong voor was

1 bromfietser reed zonder enig rijbewijs

2 bromfietsers konden geen geldig verzekeringsbewijs van hun bromfiets voorleggen

1 bromfiets was niet in orde met de technische eisen

1 koerier had geen geldige verblijfsdocumenten, de Dienst Vreemdelingenzaken werd verwittigd en de persoon kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten

2 koeriers bleken illegaal tewerkgesteld

2 koeriers waren niet Dimona aangemeld (aangifte van tewerkstelling). In dat kader werden nog verdere onderzoeken opgestart en vermoedelijk zullen hier nog meer dergelijke inbreuken vastgesteld worden.

“De politiezone VLAS en de inspectiediensten blijven nauwgezet samenwerken zodat deze gezamenlijke controleacties regelmatig kunnen uitgevoerd worden. De resultaten tonen aan dat het uitvoeren van controles zeker nodig blijft. De actie, die zowel een handhavende als preventieve bedoeling had, is dan ook zeker geslaagd!”