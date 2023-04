Politie controleerde op veiligheid voor weggebruikers rond werven

Dinsdag controleerde de politie van Oostende verschillende werven. De focus lag ditmaal op de veiligheid van de actieve weggebruiker rond de werven.

De verkeersdienst van politie Oostende maakt al even werk van deze controles. Dit om de veiligheid, zowel op als naast de werven te garanderen. Het gaat met name over signalisatie zodat weggebruikers zich veilig langs werven kunnen begeven. De controles kaderen in het vijfjaarlijkse Zonaal Veiligheidsplan dat loopt tot 2025.

45 werven werden gecontroleerd waarvan 23 in orde waren, beëindigd of nog niet gestart. Daarnaast stelde de politie kleine gebreken vast zoals het ontbreken van een knipperlicht of een bord, of kleine tekortkomingen in de opstelling van de signalisatie. Hiervoor werden 18 waarschuwingen gegeven. In totaal werden 4 GAS-pv’s opgesteld.