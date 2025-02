Politie Bredene betrapt tientallen bestuurders op alcohol of drugs achter het stuur

Tussen eind november 2024 en begin februari 2025 nam de politiezone Bredene/De Haan, zoals heel wat politiezones in België, deel aan de winterBOBcampagne.

Tijdens deze periode werden tijdens meer dan 100 acties op het grondgebied van De Haan en Bredene bijna 6.000 bestuurders aan een controle onderworpen. Daarbij werd niet alleen aandacht besteed aan alcohol in het verkeer, maar werd ook gecontroleerd op het sturen onder invloed van drugs.

98,6% van de gecontroleerde bestuurders hield zich aan de regels. Van de 1,4% die dat niet deed, nam 1/3 plaats achter het stuur onder invloed van verdovende middelen en 2/3 met een strafbare hoeveelheid alcohol op.

De politie doet dan ook een oproe: “Heb je te veel gedronken of heb je verdovende middelen gebruikt, doe dan een beroep op het openbaar vervoer, een taxi, een vriend of een familielid om toch veilig thuis te geraken, maar neem vooral niet zelf het stuur van de auto. Zie je dat iemand in jouw omgeving met te veel alcohol of drugs toch het stuur lijkt te gaan nemen, grijp dan in en probeer hem/haar op andere ideeën te brengen.”

“Het is niet omdat de BOBcampagne voorbij is dat er geen controles meer zullen zijn.”