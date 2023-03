Politie betrapt ‘s nachts drie bestuurders onder invloed in Torhout

Een politiepatrouille van zone Kouter betrapte donderdagnacht in anderhalf uur tijd drie bestuurders onder invloed in Torhout. Ze liepen allen een intrekking van het rijbewijs op.

Een eerste keer zette de politie een auto om 2.50 uur aan de kant in de Kortemarkstraat. Ze controleerden de personenwagen waarvan de 22-jarige man uit Torhout onder invloed van alcohol reed. Hij legt een ademtest ‘alarm’ af en zijn rijbewijs werd voor drie uur ingehouden.

Hetzelfde lot wachtte een 22-jarige man uit Izegem die een half uur later betrapt werd in de Elisabethlaan. Ook zijn ademtest was ‘alarm’ waarna zijn rijbewijs voor drie uren werd ingehouden.

Ook verdovende middelen

Erger was het rond 4.20 uur in de Industrielaan in Torhout. De politieploeg zag daar een personenwagen aan hoge snelheid door het centrum rijden. De wagen kon onderschept worden in de Industrielaan. De 21-jarige man bestuurder uit Zedelgem was onder invloed van alcohol en legt een ademtest ‘alarm’ af. Maar hij bleek ook onder invloed van verdovende middelen te zijn en legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. (JH)