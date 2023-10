Politie betrapt 82 hardrijders waarvan 17 in fietsstraat

Politiezone Westkust hield zowel op woensdag als donderdag een snelheidscontrole op vijf plaatsen in de zone en betrapte daarbij 82 hardrijders. Zeventien van hen lieten zich flitsen in een fietsstraat.

De politie controleerde op woensdag en donderdag op vijf plaatsen in de zone op snelheid. Een eerste controle werd opgesteld in de Polderstraat in Koksijde waarbij 19 bestuurders sneller dan 50 kilometer per uur reden. Daarna werd specifiek gecontroleerd in de fietsstraat Pylserlaan in Koksijde, in het verleden al vaker een probleem. Daar lieten 17 bestuurders zich flitsen op overdreven snelheid in de fietsstraat.

Daarna werd gecontroleerd in de Ramskapellestraat en de Canadalaan in Nieuwpoort waar 13 bestuurders sneller dan 50 reden. Tot slot werd ook gecontroleerd in de Koksijdeweg in De Panne en daar lieten 33 bestuurders zich betrappen op overdreven snelheid. “Nu het nieuwe schooljaar volop bezig is, kan het behoorlijk druk zijn op de weg tijdens de ochtend-, middag- en avondspits. Fietsers begeven zich samen met wagens en voetgangers in het verkeer. Daarom controleren we extra op het naleven van de wegcode op schoolfietsroutes”, geeft de politie nog mee. (JH)