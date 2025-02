Politie betrapt 44 hardrijders in enkele uren tijd

Politiezone Westkust hield woensdag snelheidscontroles op meerdere locaties. Van de 641 gecontroleerde bestuurders reden er 44 te snel.

De controleactie startte in de Ramskapellestraat in Nieuwpoort. “Tussen 8.45 uur en 10.30 uur kwart voor negen en half elf ‘s morgens passeerden 53 voertuigen onze mobiele flitscamera”, meldt de politie. “Vier bestuurders reden te snel. In de Abdijstraat, een fietsstraat in Koksijde, werd tussen 10.45 uur en 12.30 uur de snelheid van 119 voertuigen gecontroleerd. Hier hielden negen bestuurders zich niet aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Tussen 13 uur en 14.30 uur werd gecontroleerd op de Koksijdeweg in De Panne. Van de 469 bestuurders reden er 31 harder dan de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. Jouw snelheid zorgt mee voor het veiligheidsgevoel van anderen. Voor de veiligheid van de fietser die je voorbijrijdt, de brommer of step achter je, de mama die oversteekt met haar kinderen. Door je snelheid aan te passen aan de snelheidslimiet, draag je bij aan een veiliger verkeer voor iedereen”, besluit de politie. (JH)