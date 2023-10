Politie betrapt 13 fietsers zonder (correcte) fietsverlichting in Kortrijk

Tijdens de donkere maanden die nu aanbreken voert de politiezone Vlas zowel ‘s morgens als ‘s avonds extra fietslichtcontroles uit in Kortrijk, Kuurne en Lendelede.

Op donderdag 19 oktober, zowel in de namiddag als ’s avonds, hield de PZ Vlas verkeerspolitie zowel op de Grote Markt van Kortrijk als op de Doorniksesteenweg op ’t Hoge een controleactie met de focus op de fietsverlichting en het correct rijgedrag van fietsers, bromfietsers en e-steppers.

Meerdere inbreuken

13 fietsers werden tegengehouden omdat ze reden zonder (correct werkende) fietsverlichting, twee fietsers waren aan het bellen tijdens het fietsen, vier bromfietsers en twee autobestuurders reden in de verboden rijrichting van een eenrichtingsstraat.

Een bromfietser reed zonder geldig rijbewijs en een autobestuurder werd tegengehouden omdat hij flagrant het inhaalverbod in de fietszone negeerde.

Bezorgde ouders

“Naast de beoogde doelgroep van scholieren en studenten kan sowieso iedereen die zonder fietsverlichting rijdt, een boete krijgen, en dit het hele jaar door.”

“Niettegenstaande heel wat fietsers perfect in orde zijn, blijft het nodig om deze fietslichtcontroles te doen. We blijven overtreders zien en meldingen binnenkrijgen van bezorgde ouders en bestuurders om te zeggen dat ze nog (te) veel fietsers zonder fietsverlichting zien in het donker.”