Politie betrapt 110 (!) hardrijders in Alveringem en Lo-Reninge: twee naar politierechter

Politiezone Spoorkin hield deze week snelheidscontroles en richtte zich daarbij op drie locaties in Alveringem en Lo-Reninge.

Er werd geflitst in de Hoogstadestraat in Alveringem waar je 70 kilometer per uur mag rijden. Daarnaast stond het flitstoestel ook in de Romanestraat in Lo en op Weegschede in Alveringem.

In totaal werden 1.304 voertuigen gecontroleerd en 110 bestuurders lieten zich betrappen. In de Romanestraat werd zelfs een op vier bestuurders betrapt. Daar en ook op Weegschede reed telkens één bestuurder zo snel dat die het zal mogen uitleggen bij de politierechter. (JH)