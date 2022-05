Parket van Kortrijk voert lik-op-stuk-beleid in voor chauffeurs met veel te zware voet

Chauffeur met een zware voet? Wegpiraat met een indrukwekkend palmares? Wie vanaf heden geflitst wordt aan absurde snelheden kan zijn of haar wagen in beslag genomen zien worden. Het nieuwe lik-op-stuk-beleid van het parket van Kortrijk gaat voor een keiharde aanpak. “We gaan het speelgoed van wegpiraten afnemen!”

230 kilometer per uur! Het waanzinnige snelheidsrecord waarmee een laagvlieger begin mei werd geflitst op de N58 in Rekkem, blijft nazinderen. Een kerel wilde een BMW, klaargestoomd voor het racecircuit, aan een test onderwerpen maar werd aan duizelingwekkende snelheid door de politie geïntercepteerd. De N58, bekend en berucht als zwart punt waar verschillende mensen reeds het leven lieten, was het speelterrein bij voorkeur.

Hoewel de wegpiraat zijn rijbewijs meteen mocht inleveren, werd de link gelegd met de ‘patserprocedure’ die door de burgemeester van Menen in 2020 in het leven werd geroepen. Chauffeurs die het niet te nauw nemen met de snelheidsbeperkingen dreigen op die manier hun voertuig kwijt te spelen. Toch mocht de snelheidsduivel in Rekkem zijn auto houden.

Overlast

“De regelgeving die de burgemeester heeft opgesteld richt zich vooral op het aanpakken van overlast door snelheidsduivels. Van overlast konden we op de N58 niet spreken, ongeacht de ronduit belachelijke snelheid waarmee de kerel werd geflitst. Er was dus geen enkele wettelijke basis om over te gaan tot een inbeslagname” Commissaris Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de Politiezone Grensleie, specificeert meteen dat het snelheidsrecord voor een klik heeft gezorgd bij het parket van Kortrijk.

“Het afnemen van voertuigen is steeds een moeilijke zaak. Een firmawagen, een auto die door een oom of tante werd uitgeleend of een huurwagen? Het zijn de situaties waarmee we geconfronteerd worden en waar een inbeslagname de zaken bemoeilijkt”, verduidelijkt de commissaris. “Toch heeft het parket van Kortrijk, meteen na de feiten, duidelijk gemaakt dat ze paal en perk willen stellen aan het gedrag van chauffeurs die lak hebben aan regels. Het parket was er toen niet klaar voor maar heeft ondertussen verschillende wijzigingen doorgevoerd. Vanaf heden kunnen we, op vraag van de procureur, overgaan tot een gerechtelijke inbeslagname van een voertuig wanneer de chauffeur het te bont maakt.”

Uniek

“Dit wordt meteen een unicum waarmee het parket zich op nieuw terrein begeeft. Toch zijn ze bereid het risico te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen. Wie gaat racen op de openbare weg mag zich er dus aan verwachten dat zijn of haar wagen aan de ketting zal worden gehangen totdat alle boetes zijn betaald en de procedures zijn afgerond. Wanneer we het speelgoed van wegpiraten afnemen, zullen ze in de toekomst twee keer nadenken alvorens ze plankgas geven.”