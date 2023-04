Ouderraad en ouders bezorgd over voortbestaan zone 30 in Waardamme

De beslissing om een trajectcontrole te voorzien langs de N50 in Waardamme heeft bij veel leden van de ouderraad en de ouders van de basisschool De Sprong heel wat ongerustheid teweeggebracht. Door de trajectcontrole tussen de Ter Luchtestraat en de Veldhoekstraat bestaat de kans dat de dynamische zone 30 zou verdwijnen.

Op de gemeenteraad van juni 2020 werd beslist om in Waardamme de dynamische zone 30 in te voeren. Dit was nodig omdat de ingang van de school in Waardamme niet langer gelegen is langs de Kloosterstraat maar nu ter hoogte van het Dorpsplein, bereikbaar is voor de kinderen via de Beekstraat en de Kerkstraat. Voor de automobilisten is de school niet zichtbaar maar is ze wel zeer dichtbij. Daarom was het aangewezen de Beekstraat tussen de Kortrijksestraat en de Kloosterstraat en het Dorpsplein en de Kerkstraat zone 30 schoolomgeving te maken.

De plannen om in Waardamme een trajectcontrole te plaatsen tussen het kruispunt van de N50 met de Ter Luchtstraat en het kruispunt met de Veldhoestraat maakte dat de dynamische zone 30 zou verdwijnen, zeer tegen de zin van het oudercomité van de Sprong. “Met de ouderraad maken we ons zorgen om de veiligheid in de omgeving van de school. Concreet zijn we bezorgd omdat de gemeente Oostkamp plannen heeft om de variabele zone 30 gelegen in de Kortrijksestraat af te schaffen omdat deze zone deel zal uitmaken van een trajectcontrole. Een overleg met de gemeente bracht geen heldere antwoorden. Daarom brengen we dit onderwerp graag even onder de aandacht. We willen vooral een veilige schoolomgeving met een (variabele) zone 30 daar waar onze kinderen de grote baan moeten oversteken. We zijn akkoord dat een veilige schoolomgeving prioriteit moet zijn, maar we stellen ons vragen bij een trajectcontrole met een snelheidsbeperking van 50km/u daar waar wij vinden dat 30km/u zeker op zijn plaats is”, kunnen we lezen op hun Facebookpagina.

Maar de gemeente Oostkamp blijft wel ijveren voor een veilige schoolomgeving. “Het probleem hier in Waardamme is dat het Vlaamse gewest eigenaar is van de N50 en dat AWV verantwoordelijk is. Als gemeente kunnen we adviseren maar geen beslissingen treffen. Dat wil niet zeggen dat we geen oplossingen kunnen aanbieden. Het probleem is dat het parket niet wil dat er binnen één trajectcontrole meerdere snelheidsbeperkingen geldig zijn”, horen we van burgemeester Jan De Keyser tijdens de gemeenteraad van april. “Maar ondertussen is de kans dat de dynamische zone 30 behouden blijft een stuk groter geworden. We hebben weet van een proefproject waar er wel twee verschillende snelheidsbeperkingen gelden en zien ook bij AWV de bereidheid om dit ook in Waardamme toe te passen.”

De oplossing ligt erin dat de snelheid van zone 30 als de dynamische borden oplichten van toepassing zou zijn. De overige tijd zou de trajectcontrole met een maximale snelheid van 50 km/u geldig zijn en zal de trajectcontrole werken. “Zo krijgen we misschien toch nog een hybride model en ik vertrouw erop dat we een goede en positieve afloop in dit dossier te krijgen ondanks dat we het knopje van de oplossing niet zelf in handen hebben”, besluit de burgemeester. (GST)