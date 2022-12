Opnieuw 42 bestuurders betrapt op te snel rijden in fietsstraat in Koksijde

Politiezone Westkust hield dinsdag een flitsactie in haar zone. Daarbij werden in totaal 139 bestuurders geflitst. Er werd ook opnieuw gecontroleerd in de Pylyserlaan in Koksijde, een fietsstraat. Daar reden 42 bestuurders sneller dan 30 kilometer per uur.

De flitscontrole van zone Westkust ging dinsdag overdag door en er werd op drie plaatsen geflitst. Daarbij werden in totaal 139 bestuurders betrapt. Dat was het geval langs de Brugsevaart in Nieuwpoort waar de meeste hardrijders betrapt werden. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, ook buiten de bebouwde kom, waar 62 bestuurders zich lieten betrappen toen ze te snel reden. In de Koksijdeweg in De Panne werden 35 bestuurders in de bebouwde kom betrapt. Tot slot was de mobiele flitser ook weer actief in de Pylyserlaan in Koksijde. Sinds 6 april 2020 is die straat officieel een fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer mogen de fietsers niet inhalen en er geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

In het begin hield politiezone Westkust er geregeld preventieve controles. Nadien werd er ook vaak geflitst. In de eerste weken stond de mobiele flitser er vaak opgesteld en werden tientallen bestuurders betrapt die al dan niet wisten dat het een fietsstraat was, ondanks de duidelijke borden. Dinsdag besloot de politie er opnieuw te flitsen en dat bleek opnieuw nodig. In totaal 42 bestuurders respecteerden daar de snelheidslimiet niet en mogen zich aan een boete verwachten. (JH)